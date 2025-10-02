В Москве представили инновационный тест для раннего обнаружения рака

В пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития отметили, что технология позволяет диагностировать онкологические заболевания на ранних стадиях с высокой точностью

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Уникальный тест для диагностики рака на ранних стадиях представил столичный производитель на конференции Moscow Startup Summit. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

"На Moscow Startup Summit компания "Онкодиаг", являющаяся участником Московского инновационного кластера (МИК), представила уникальный тест СА-62. Это инновационное решение для раннего выявления онкологических заболеваний не имеет аналогов в мире. Технология позволяет диагностировать онкологические заболевания на ранних стадиях с высокой точностью, достигающей 90%, всего лишь на основе анализа крови", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что благодаря этой технологии специалисты смогут выявлять опухоли малых размеров, которые сложно обнаружить с помощью компьютерной томографии или магнитно-резонансной томографии.

Москва оказывает всестороннюю поддержку производителю. На развитие клинико-диагностической лаборатории и облачной платформы МИК выделил льготный венчурный кредит в размере 30 млн рублей. В настоящее время с помощью теста диагностику прошли 50 пациентов, у пятерых из них были выявлены ранние стадии онкологических заболеваний.