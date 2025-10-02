Арест замдиректора департамента Минтранса Луговенко продлили до 6 января

Также суд отказал обвиняемому и его защитнику в их просьбе об избрании для Луговенко более мягкой меры пресечения

Редакция сайта ТАСС

© Официальный Telegram-канал Московских судов общей юрисдикции

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы еще на три месяца продлил срок ареста заместителю директора департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса России Владимира Луговенко по делу об ограничении конкуренции и превышении должностных полномочий. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Постановлением Мещанского районного суда Москвы удовлетворено ходатайство следственного органа о продлении обвиняемому Луговенко Владимиру Владимировичу меры пресечения в виде содержания под стражей на 3 месяца, то есть до 6 января 2026 года", - сообщили в суде.

При этом суд отказал обвиняемому и его защитнику в их просьбе об избрании для Луговенко более мягкой меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей. Мещанский районный суд отправил бывшего чиновника в СИЗО 7 мая 2025 года.

Луговенко регулярно выступал на различных площадках по вопросам развития транспортной инфраструктуры, безопасности. Часто в своих выступлениях затрагивал вопросы, связанные со средствами индивидуальной мобильности.