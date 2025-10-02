В Москве обновленный причал в Лужниках украсит светящаяся инсталляция

Также специалисты приводят в порядок гранитный амфитеатр, устанавливают кадки для деревьев и цветников, планируется сделать деревянные настилы-cкамьи со столиками

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Специалисты установят светящуюся инсталляцию в виде надписи "Лужники" на причале "Лужники-Центральный" в Москве, сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

"В настоящее время выполняем работы первого этапа благоустройства территории олимпийского комплекса "Лужники". В рамках проекта проводим реконструкцию причала "Лужники-Центральный". Его украсит светящаяся инсталляция в виде надписи "Лужники", ее дополнят встроенные гибкие светильники, распложенные по контурам причала и амфитеатра, смонтируем прожекторы для подсветки деревьев в кадках", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Петра Бирюкова.

Он отметил, что на причале демонтировали устаревшие конструкции, обустроили свайное поле, которое позволило приподнять сооружение, уложили новые плиты перекрытий, установили отбойные устройства для швартовки двух прогулочных теплоходов, выделили место для регулярных электросудов. Сейчас ведутся работы по углублению дна причала, чтобы обеспечить безопасный подход и отход судов, мощение гранитными плитами, обустройство транспортного павильона и монтаж подъемника для маломобильных граждан.

Также специалисты приводят в порядок гранитный амфитеатр, устанавливают кадки для деревьев и цветников, планируется сделать деревянные настилы-cкамьи со столиками. На причале выделят зону для выхода с речного транспорта, разделив потоки пассажиров и отдыхающих в амфитеатре.