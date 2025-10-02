Реклама на ТАСС
Пленный украинский военный из 60 омбр ВСУ отказался от обмена

Сергей Сылкин попал на службу через ТЦК, которые выловили его после работы на улице и сразу отправили в военкомат, в подвал
10:42
МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Пленный украинский военнослужащий Сергей Сылкин из 60 отдельной мотострелковой бригады (омбр) ВСУ отказался от обмена. Видео с его интервью есть в распоряжении ТАСС.

"Родились при Союзе. Выучились при Союзе. Получили образование. Прыгали, скакали, доскакались. Раньше города росли, строили. А сейчас кладбища. На обмен не хочу, что там делать при такой власти", - сказал он.

По его словам, он попал на службу через ТЦК, которые выловили его после работы на улице и сразу отправили в военкомат, в подвал. Далее он прошел врачебную комиссию, которая просто проставила ему годность к несению службы.

"Ну а всех, у кого гепатиты, у кого еще какие-то болячки, забирают всех. Абсолютно всех подряд. И даже инвалидов, у которых на руках есть документы, ничего это не рассматривается", - добавил он. 

