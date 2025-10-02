В приложении "Радар. НФ" появилась информация о порядке действий при ЧС

По словам руководителя проекта по разработке приложения Михаила Камышева, в разделе "Культура безопасности" теперь есть обучающие видеоролики, рассказывающие о тактической медицине

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Приложение Народного фронта "Радар. НФ" для экстренного информирования спецслужб о вражеских БПЛА и диверсионных группах получило обновление, позволяющее пользователям узнать о порядке действий в экстренных ситуациях. Об этом сообщили в пресс-службе Общероссийского народного фронта (ОНФ).

По словам руководителя проекта по разработке приложения Михаила Камышева, в разделе "Культура безопасности" теперь "публикуются обучающие видеоролики, рассказывающие о тактической медицине и о том, как действовать в экстренной ситуации". В видеороликах волонтеры и специалисты по тактической медицине рассказывают, что делать в экстренной ситуации, показывают, как оказать первую помощь, используя подручные средства.

С августа 2023 года, с момента запуска "Радар. НФ" получил более 23 ты. сигналов, которые помогали в отражении атак вражеских беспилотников. Отправлять сигналы в компетентные органы можно, даже если у пользователя нет доступа к интернету. На сегодняшний день "Радар. НФ" скачали уже более 1,7 млн пользователей. Мобильное приложение интегрировано с системой "Титан", используемой сотрудниками служб транспортной безопасности по всей России.

Приложение доступно для пользователей операционной системы Android, скачать его можно на площадке RuStore, а также в магазине для экосистем Huawei AppGallery. Инструкцию, как пользоваться функционалом приложения на операционной системе IOS, можно найти на сайте Народного фронта.