Поезда ЦППК с начала года бесплатно перевезли более 200 тыс. велосипедов

Всего за пять велофестивалей этого года в поездах бесплатно перевезли почти 22 тыс. велосипедов

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Пассажиры Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) с начала 2025 года пассажиры бесплатно перевезли более 200 тыс. велосипедов. Каждый девятый из них пришелся на столичные велофестивали, которые прошли весной, летом и осенью, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"С начала 2025 года пассажиры ЦППК бесплатно перевезли более 200 тыс. велосипедов. Всего за пять велофестивалей этого года в поездах бесплатно перевезено почти 22 тыс. велосипедов: 6 тыс. - во время Весеннего фестиваля, 6,5 тыс. и 3,5 тыс. - на первом и втором ночных фестивалях соответственно, 4 тыс. - на Осеннем и 1,5 тыс. - на первом Детском московском велофестивале", - сказали в пресс-службе.

В компании напомнили, что в пределах Московских центральных диаметров провоз велосипедов всегда бесплатный - достаточно оформить билет с нулевой стоимостью. На остальных направлениях велосипед можно бесплатно провезти с 11:00 до 16:00 и с 21:00 до 06:00. В остальное время провоз велосипеда стоит 60 руб. при дальности до 100 км и 120 руб. - при дальности свыше 100 км.