На Ставрополье построят новый водозабор для снабжения более 700 тыс. жителей

Действующий объект водоснабжение был построен более полувека назад

Редакция сайта ТАСС

СТАВРОПОЛЬ, 2 октября. /ТАСС/. Новый водозабор построят на Ставрополье при поддержке нацпроекта "Инфраструктура для жизни" к 2030 году. Система позволит обеспечить качественное водоснабжение более 700 тыс. жителей трех территорий, сообщил в Telegram-канале глава региона Владимир Владимиров.

"Это новые водозаборные сооружения на Сенгилеевском водохранилище. Сегодня по ВКС представил проект вице-премьеру правительства РФ Марату Хуснуллину. Защита прошла успешно. Край получит средства в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Действующий водозабор на водохранилище снабжает более 700 тыс. жителей Ставрополя, Шпаковского и Грачевского округов", - написал он.

Действующий объект водоснабжение был построен более полувека назад. Владимиров отметил, что этот водозабор исчерпал ресурс и требует замены.

"Новый объект будет в 1,5 раза мощнее. Он сможет давать 300 тыс. кубометров воды в сутки. Ввести его в строй планируем в 2030 году. Проект обеспечит качественное водоснабжение для людей и поможет развитию всей Ставропольской агломерации на перспективу", - отметил глава Ставрополья.

Губернатор края отметил, что новый водозабор не только обеспечит водой жителей трех территорий, но и позволит реализовать на территории инвестиционные проекты.