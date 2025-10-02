Победителями конкурса "Моя страна - моя Россия" стали 39 социальных проектов

Победители получат призы от профильных партнеров: стажировки и практики в крупнейших отраслевых организациях

ВЛАДИВОСТОК, 2 октября. /ТАСС/. Церемония награждения победителей XXII сезона Всероссийского конкурса "Моя страна - моя Россия" прошла во Всероссийском детском центре "Океан" во Владивостоке. Призовые места заняли 39 авторов лучших социальных проектов, сообщили в пресс-службе президентской платформы "Россия - страна возможностей".

"В новом сезоне Всероссийского конкурса "Моя страна - моя Россия" свои проекты представили 74 369 участников из всех регионов страны, среди них более 17 тысяч школьников в возрасте от 14 до 17 лет. <…> В финальный этап конкурса прошли 117 участников до 18 лет, призовые места заняли 39 авторов лучших проектов, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий", - говорится в сообщении.

Ребята предложили инициативы для развития территорий и повышения качества жизни в 13 тематических номинациях - от образования и экологии до цифровых технологий и здоровья. Победители конкурса получат призы от профильных партнеров: стажировки и практики в крупнейших отраслевых организациях, возможность пройти программы дополнительного образования на президентской платформе "Россия - страна возможностей", информационную поддержку на федеральном уровне и многое другое.

В "Океане" финалисты проходят трехнедельное обучение основам проектной деятельности и развивают свои идеи под руководством экспертов. Кроме того, ребята познакомятся с особенностями современного градостроительства, предложат собственные урбанистические решения и изберут главу созданного ими "Города будущего". Для них также организованы различные лекции и мастер-классы.

"Такие образовательные смены помогают подросткам с раннего возраста осваивать основы социально-проектной деятельности. Особенно важно, что эти инициативы от ребят из регионов, готовых развивать свои территории. <…> Мы часто видим, как первые шаги перерастают в серьезные проекты в рамках президентской платформы "Россия - страна возможностей", и уверены, что победа в конкурсе "Моя страна - моя Россия" станет для них настоящим стартом к большим свершениям", - приводятся в сообщении слова первого заместителя генерального директора президентской платформы "Россия - страна возможностей" Геннадия Гурьянова.

Конкурс "Моя страна - моя Россия" проводится в рамках реализации федерального проекта "Россия - страна возможностей" национального проекта "Молодежь и дети" при поддержке Фонда президентских грантов. Новый сезон конкурса запланирован на начало 2026 года.