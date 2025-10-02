На ВДНХ завершился сезон проката летнего транспорта

Посетители могли арендовать одно-, двух- и четырехместные детские веломобили, электровелосипеды, тандемы, а также обычные взрослые и детские велосипеды и самокаты

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Сезон проката летнего прогулочного транспорта завершен на ВДНХ в Москве, прокат же электросамокатов продлен до конца октября. Об этом сообщили в пресс-службе выставочного комплекса.

"Гости главной выставки страны могли воспользоваться услугой проката индивидуального транспорта с начала мая до конца сентября 2025 года. За этот период посетители ВДНХ 81,9 тысячи раз арендовали средства передвижения. Прокат электросамокатов продлен до конца октября", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прокат прогулочного транспорта является одним из самых востребованных среди сервисов ВДНХ. Посетители могли арендовать одно-, двух- и четырехместные детские веломобили, электровелосипеды, тандемы, а также обычные взрослые и детские велосипеды и самокаты. В целях безопасности на выставке запрещено катание в пешеходной зоне - на Центральной аллее и площади Промышленности. Для удобства гостям рекомендовали двигаться вдоль Кольцевой дороги длиной около 10 км, где можно передвигаться со скоростью до 20 км/ч.

Точки велопроката ю на ВДНХ работали недалеко от арки Главного входа, на Северной петле Кольцевой дороги, а также на Кольцевой дороге рядом с павильонами №8 "Юные натуралисты" и №44 "Кролиководство". Предлагалось 300 велосипедов, 150 веломобилей, а также 50 самокатов. Всего за летний сезон гости ВДНХ арендовали прокатную технику почти 52 тысячи раз.