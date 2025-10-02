Захарова: РФ надеется, что МОК даст всем спортсменам равные возможности

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что Международный олимпийский комитет (МОК) и международные спортивные федерации проявят здравый смысл и предоставят спортсменам всех стран равные возможности соревноваться. На это указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Комментируя восстановление членства Паралимпийского комитета России (ПКР), дипломат подчеркнула, что Москва приветствует этот шаг и надеется, что в ближайшее время ограничения для российских спортсменов будут сняты по всем видам паралимпийского спорта.

"Мы рассчитываем, что и Международный олимпийский комитет, и международные федерации по отдельным видам спорта проявят здравый смысл, предоставят всем без исключения странам и спортсменам равные возможности соревноваться в духе честной, опять же равной борьбы, на основе тех положений, тех актов международного права, которыми их деятельность регулируется", - добавила Захарова.