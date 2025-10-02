Работы по замене лифтов стартовали в 11 домах Липецкой области

Работы ведутся за счет дополнительного финансирования из регионального бюджета в размере 200 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

ЛИПЕЦК, 2 октября. /ТАСС/. Правительство Липецкой области до конца текущего года планирует заменить 60 лифтов в 11 домах, построенных в регионе в период с 80 по 90 годы прошлого века. Подрядная организация уже приступила к работе на всех запланированных объектах, сообщил журналистам губернатор региона Игорь Артамонов.

"В Липецкой области заменят 60 устаревших лифтов в 11 домах, построенных в 80-90 годах прошлого века. Их лифтовое оборудование полностью выработало свой ресурс. Подрядная организация уже приступила к работе во всех запланированных домах", - сказал Артамонов.

Работы ведутся за счет дополнительного финансирования из регионального бюджета в размере 200 млн рублей, добавил губернатор.

По его словам, подрядчики не только меняют старые кабины на современное и энергосберегающее оборудование, но и полностью обновляют шахты и машинные помещения, что упростит их будущее обслуживание. Новые лифты также оснащены кнопками со шрифтом Брайля, голосовым оповещением этажей, информационными табло и системой музыкального сопровождения.

"Наша задача - обеспечить комфорт и безопасность липчан. Мы понимаем, что для многих жителей, особенно старшего поколения, замена лифта - долгожданное событие. Поэтому контролируем сроки и следим за тем, чтобы работы велись без задержек", - подчеркнул Артамонов.