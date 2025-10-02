В лицее Дагестана после драки проведут дополнительную профилактику агрессии

К работе привлекут психологов, социальных педагогов и родителей

Редакция сайта ТАСС

МАХАЧКАЛА, 2 октября. /ТАСС/. Лицей № 39 в Махачкале проведет дополнительные мероприятия по профилактике агрессивного поведения после массовой драки подростков рядом с учебным учреждением. К работе привлекут психологов, социальных педагогов и родителей, сообщается в аккаунте многопрофильного лицея во "ВКонтакте".

"Педагогический коллектив лицея осуждает неправомерные действия подростков, принявших участие в массовой драке. Подобное поведение недопустимо. Обстоятельства произошедшего тщательно изучаются. Общеобразовательным учреждением систематически проводятся и дополнительно будут проведены мероприятия по профилактике агрессивного поведения, правовому воспитанию учащихся с привлечением психологов, социальных педагогов, родителей, сотрудников правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

Драка учеников трех разных образовательных учреждений произошла рядом с лицеем 1 октября. Участниками конфликта стали не менее десяти человек, шесть из них были доставлены в полицию, двое пострадавших госпитализированы. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

"Педагогами и администрацией МБОУ "Лицей N 39" создаются условия для гармоничного полноценного развития личности ребенка, формирования в нем культурных, нравственных, духовных качеств через различные формы деятельности, включая уроки и внеурочные мероприятия. Особое внимание на классных часах, "Разговорах о важном" и общешкольных мероприятиях уделяется патриотическому воспитанию школьника", - пояснили в образовательном учреждении.