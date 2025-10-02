В Ленобласти ожидают участие более 3 000 человек во Всероссийском агродиктанте

Для участия в акции желающие должны зарегистрироваться до 7 октября

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 октября. /ТАСС/. Ожидается, что в первом Всероссийском агродиктанте в Ленинградской области примут участие более 3 тыс. человек. Акция ориентирована на широкий круг заинтересованных, сообщил в рамках пресс-конференции в ТАСС директор Агентства по обеспечению деятельности агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области Евгений Курц.

"Сейчас уже зарегистрировано более 1 200 пользователей (от Ленинградской области - прим. ТАСС) портала, ожидается увеличение количества участников. Мы предполагаем, что будет свыше 3 000 человек", - указал Курц.

Для участия в акции желающие должны зарегистрироваться до 7 октября. Тестирование будет проходить как дистанционно на портале агродиктант.рф, так и в очном формате. Участники, выбравшие дистанционный вариант, смогут пройти задания в любой удобный момент с 8 по 12 октября. Офлайн вариант будет доступен более чем на 113 площадках в Ленинградской области.

Акция предусматривает разделение участников на категории - школьников, студентов, профессионалов и остальных желающих. Принять участие смогут и дети в возрасте до 12 лет. Результаты диктанта участники смогут узнать в личном кабинете, данные станут доступны уже 20 октября.

Главной площадкой проведения диктанта в Ленинградской области станет Санкт-Петербургский государственный аграрный университет, именно здесь состоится торжественное открытие.

"Особенно хочется отметить уникальную открытую площадку - ферму в Гатчинском районе Ленинградской области "Жили-растили". Она приглашает всех желающих испытать себя в качестве участника агродиктанта прямо в поле и погрузиться в атмосферу настоящего аграрного праздника с возможностью сбора собственного урожая и дегустации свежих продуктов", - резюмировал Курц.