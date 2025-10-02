Мишустин поддержал идею о наградах для образовательных учреждений за помощь в СВО

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал идею о системе поощрительных и отличительных знаков для образовательных организаций, которые активно участвуют в помощи в спецоперации.

Директор Ульяновского авиационного колледжа - межрегионального центра компетенций Китаева Наталья в ходе встречи с Мишустиным рассказала об активном участии образовательных организаций в помощи в СВО и предложила учреждать для таких учебных заведений систему поощрительных знаков.

"Это не только в колледжах, в школах, ребята вообще во всех учебных заведениях страны - я знаю, посещаю очень много в регионах таких объектов - знаю, как ребята относятся к памяти, в первую очередь, героев еще со времен Великой Отечественной войны. И, конечно же, к тем героям, которые участвовали, многие отдали свои жизни в специальной военной операции, и к их семьям. Это движение, конечно же, необходимо как-то отметить", - поддержал идею Мишустин.

Для того, чтобы сделать все правильно, глава кабмина пообещал дать все соответствующие поручения. "Я, вы знаете, думаю, что надо обязательно подключить наш фонд "Защитники отечества". Он как раз очень много работает с семьями участников специальной военной операции, с теми, кто вернулся со специальной военной операции", - указал он.

Мишустин также обратил внимание на то, что многие герои спецоперации трудятся в системе СПО. "Я посмотрел, сколько мастеров, причем именно с таким уже патриотическим духом передают ребятам свои знания, умения, ну и в том числе и свое отношение к родине, к стране", - продолжил он.

Премьер также вспомнил, как в детстве на уроках с ветеранами Великой Отечественной войны узнавал о том, как они достигли тех тяжелейших целей, которые стояли перед страной в годы Второй мировой. Мишустин пообещал обязательно поддержать инициативу.