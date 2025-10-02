В Москве завершили реставрацию дома с флигелем на Новинском бульваре

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Специалисты завершили реставрацию дома с флигелем в составе городской усадьбы на Новинском бульваре. Об этом сообщается на портале мэра столицы.

"Исторические здания на Новинском бульваре были полностью отреставрированы по поручению мэра Москвы. Это великолепный образец небольшой городской усадьбы, украшением которой является лепнина и декоративное оформление оконных проемов. Главный дом усадьбы до настоящего времени сохранил композицию, внешний облик главного фасада и декоративное убранство интерьеров конца XIX века. Специалисты сберегли дух и ценные детали этого памятника архитектуры, одновременно сделав его доступным, безопасным и современным", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова.

В рамках работ специалисты привели в порядок фасады и ограды, кровлю, пол, стены, окна и двери, особое внимание уделили архитектурному декору потолков. В отреставрированных зданиях разместился центр поддержки семьи фонда Натальи Водяновой "Обнаженные сердца", который занимается помощью детям с нарушениями развития и обучением специалистов со всей России и из других стран СНГ.

Усадьба имеет статус объекта культурного наследия регионального значения.