ЛенВО направит более 63 тыс. повесток в осенний призыв

Ожидается, что будет направлено в войска более 12 тыс. юношей

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 октября. /ТАСС/. Более 63 тыс. повесток направит Ленинградский военный округ в период осеннего призыва с 1 октября по 31 декабря 2025 года. Ожидается, что будет направлено в войска более 12 тыс. юношей, сообщила пресс-служба ЛенВО.

"В ходе мероприятий призыва в военные комиссариаты будет вызвано более 63 тысяч граждан, для уточнения сведений воинского учета и принятия решения о призыве, освобождении от призыва или предоставления отсрочки. <…> в ходе осеннего призыва 2025 года будет направлено в войска более 12 тысяч юношей из 10 субъектов Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Отправки призывников со сборных пунктов спланированы с 15 октября.

"Обращаю ваше внимание, что все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей только на территории Российской Федерации", - отметил на пресс-конференции в ТАСС врио начальника организационно-мобилизационного управления штаба Ленинградского военного округа полковник Андрей Ефремов.

Не менее четверти из призывников попадут в учебное соединение воинской части, где освоят специальную военную технику и получат военную учебную специальность, в соответствии с которой по окончании обучения будут направлены войска. В то же время будет продолжено практическое формирование научных рот, предназначенных для решения научно-прикладных задач, а также спортивных рот.

Весенний и осенний призывы 25-го года проходят в год 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, который объявлен Президентом Российской Федерации годом защитника Отечества.