Суд вернул иск юриста Трещева к Алле Пугачевой

Трещев просил суд обязать ответчика выпустить опровержение сведений, распространенных певицей, и взыскать компенсацию морального вреда

Редакция сайта ТАСС

Алла Пугачева © Станислав Красильников/ ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Тверской суд Москвы вернул исковое заявление юриста и ветерана боевых действий Александра Трещева к певице Алле Пугачевой из-за ее высказываний о главаре чеченских сепаратистов Джохаре Дудаеве. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Исковое заявление истца Трещева А. С. к ответчику Пугачевой А. Б. возвращено", - сообщили в суде.

24 сентября стало известно, что Савеловский суд Москвы оставил без движения идентичное исковое заявление. Как отмечали в пресс-службе, Трещев просил суд признать сведения, распространенные ответчиком, не соответствующими действительности и порочащими честь и достоинство истца как гражданина России, ветерана боевых действий и патриота своей страны, обязать ответчика выпустить опровержение и взыскать компенсацию морального вреда.

Ранее сообщалось, что Трещев написал заявление в Генпрокуратуру и Следственный комитет о проверке интервью Пугачевой на предмет преступления по ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности).