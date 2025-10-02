Герои СВО вместо бесплатного земельного участка в Чувашии смогут получить деньги

Законопроект поддержан Госсоветом республики в двух чтениях

Редакция сайта ТАСС

© Александр Река/ ТАСС

ЧЕБОКСАРЫ, 2 октября. /ТАСС/. Участники специальной военной операции, удостоенные звания Героя РФ или награжденные орденами, вместо бесплатного земельного участка в Чувашии смогут получить единовременную денежную выплату. Соответствующий законопроект поддержал Госсовет республики.

"Проектом закона предусматривается оказание <…> социальной меры поддержки <…> участникам специальной военной операции, удостоенным звания Героя Российской Федерации [или] награжденным орденами Российской Федерации, и членам их семей <…> в виде <…> единовременной денежной выплаты <…> взамен предоставления им в собственность бесплатного земельного участка", - отметила Рафикова.

Она сообщила, что подали заявления и встали на учет для получения земельного участка более 300 участников СВО. По ее словам, цели, порядок предоставления и размер денежной выплаты будут установлены кабинетом министров Чувашии. "Вносите предложения, давайте вместе обосновывать сумму [выплаты]", - сообщила министр, обращаясь к депутатам.

Законопроект поддержан Госсоветом Чувашии в двух чтениях.