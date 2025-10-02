Минпросвещения: около 100 тыс. студентов колледжей в РФ работают на заводах ОПК

В числе мастеров обучения - герои спецоперации, отметил министр ведомства Сергей Кравцов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Количество студентов учреждений среднего профессионального образования, которые на данный момент работают на заводах оборонно-промышленного комплекса (ОПК), составило порядка 100 тысяч, в числе мастеров обучения - герои спецоперации, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на выставке "85 лет системе СПО: сила в мастерстве".

"Наши ребята из колледжей работают в оборонно-промышленном комплексе, порядка 100 тыс. ребят сегодня трудятся на заводах. У нас есть преподаватели - герои специальной военной операции, мастера производственного обучения", - сказал он.

О Дне СПО

В России 2 октября ежегодно отмечается профессиональный праздник - День среднего профессионального образования. Он был установлен указом президента РФ Владимира Путина от 25 июля 2022 года "в целях развития и популяризации среднего профессионального образования". Дата празднования приурочена к выходу 2 октября 1940 года указа президиума Верхового Совета СССР "О государственных трудовых резервах СССР", согласно которому по всей стране стали организовываться профессиональные училища.