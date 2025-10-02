В Краснодарском крае создали девять ООПТ

В число новых вошли памятники природы "Урочище Алексеевское", "Новомихайловское", "Шевченко", "Картушина балка", "Шкуринские балки реки Ея" и "Николаевские поды" в Кущевском и Щербиновском районах

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 2 октября. /ТАСС/. Девять новых особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального значения создали в Краснодарском крае. Общая площадь новых заповедных зон превышает 2,3 тыс. га, сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"На Кубани создали 9 особо охраняемых природных территорий регионального значения общей площадью более 2 370 гектаров в Анапе, Абинском, Кущевском и Щербиновском районах, Туапсинском муниципальном округе. Планомерно, год за годом мы расширяем ареал заповедных зон, создавая особо охраняемые территории. В современных условиях только так можем сохранить уникальную природу Кубани, редкие виды растений и животных для будущих поколений", - сказал Кондратьев.

В число новых ООПТ вошли памятники природы "Урочище Алексеевское", "Новомихайловское", "Шевченко", "Картушина балка", "Шкуринские балки реки Ея" и "Николаевские поды" в Кущевском и Щербиновском районах. Особо охраняемая природная территория регионального значения появилась в Туапсинском муниципальном округе - "Гора Школьная", где сохранились леса грабов и дубов, краснокнижные растения, в том числе редкая популяция орхидей.

Особый статус получили гора Шизе и хребет Грузинка в Абинском районе. Это крупный массив средиземноморской флоры с вековыми лесами и редкими представителями растительного и животного мира. Памятником природы стал "Бужорский лес" в Анапе, известный популяцией подснежников, внесенных в Красную книгу России.

Всего в Краснодарском крае 481 особо охраняемая природная территория. По поручению главы региона разработана новая схема развития и размещения ООПТ. Согласно документу, до конца 2027 года статус особо охраняемых природных территорий регионального значения получат еще 34 участка площадью более 24,2 тыс. га.