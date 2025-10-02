Проезда по Крымскому мосту со стороны Керчи ждут 500 машин

Время ожидания составляет около двух часов

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 октября. /ТАСС/. Порядка 500 автомобилей находятся в очереди на проезд по Крымскому мосту. Время ожидания составляет около двух часов. Об этом сообщается в Telegram-канале о ситуации на подходах к мосту.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 500 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", - говорится в сообщении по данным на 15:00 мск в четверг. Со стороны Тамани очереди нет.