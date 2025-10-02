В поисках семьи туристов в Красноярском крае используются БПЛА с тепловизорами

С заявлением о пропаже семьи обратился их знакомый

КРАСНОЯРСК, 2 октября. /ТАСС/. Беспилотные летательные аппараты, оснащенные тепловизорами и способные работать ночью, используются в поисках семьи туристов, пропавших в Красноярском крае. Об этом ТАСС сообщили в региональном главке МВД.

По предварительным данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Красноярскому краю, 28 сентября супруги Сергей и Ирина Усольцевы с пятилетней дочерью Ариной отправились в туристический поход в урочище Буратинка в окрестностях поселка Кутурчин Партизанского района. Через некоторое время они перестали выходить на связь.

"Используются беспилотные летательные аппараты, они вооружены тепловизорами и могут работать ночью", - сообщил представитель ведомства, не уточнив количество таких БПЛА.

С заявлением о пропаже семьи обратился их знакомый. Как сообщили ТАСС в красноярском региональном отделении "ЛизаАлерт", на данный момент на месте поиска работают более 80 человек, вертолет и самолет вертолетного поисково-спасательного отряда "Ангел", также к поискам подключена санавиация. Используются беспилотные летательные аппараты. На помощь волонтерам выехали добровольцы из соседних регионов: Новосибирской, Томской и Кемеровской областей. В поселке Кутурчин расположен круглосуточный поисковый штаб. Помимо волонтеров в поисках задействованы региональное отделение Российского Красного Креста, сотрудники полиции, КГКУ "Спасатель", ГУ МЧС, а также СК РФ. Ранее представитель экстренных служб сообщил ТАСС, что на месте пропажи семьи нашли кострище, а также слышали лай собаки, которая могла принадлежать туристам.

Уярским межрайонным следственным отделом ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения туристов. На место выехали наиболее опытные следователи-криминалисты и следователи краевого управления СК для проведения необходимых следственных действий и установления всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела поставлено на контроль прокуратуры. По информации надзорного ведомства, автомобиль, принадлежащий мужчине, был обнаружен возле базы отдыха в поселке Кутурчин.