Петербург отметит Всемирную неделю космоса образовательными мероприятиями

Исследователи, преподаватели, студенты и любители науки обсудят новейшие разработки в области ракетной техники и космонавтики

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 октября. /ТАСС/. Всероссийская научно-практическая конференция "Чтения памяти академика Глушко" пройдет в Петропавловской крепости в дни Всемирной недели космоса. Исследователи, преподаватели, студенты и любители науки обсудят новейшие разработки в области ракетной техники и космонавтики, а также историческую перспективу развития отрасли, рассказал на пресс-конференции в ТАСС директор Музея космонавтики и ракетной техники имени В. П. Глушко Владислав Борухович.

"В этом году особое внимание мы уделим музейной секции, куда пригласили и среднюю, и высшую школу, и профильные музеи, которые будут говорить о том, как привлечь молодежь к развитию, к патриотизму, к профильному поиску своих профессий и многом другом", - сказал Борухович.

Мероприятие пройдет 9 и 10 октября 2025 года. Также в рамках недели запланирован X Всероссийский форум космонавтики и авиации "Космостарт". Гостей и участников ждут встречи с космонавтами и специалистами ракетно-космической отрасли, обширная познавательная и развлекательная программа.

Участие во Всемирной неделе космоса примет и Петербургский планетарий. Здесь для широкой публики пройдут лекции, выступления ученых-популяризаторов науки, квест-игры с космической тематикой и мероприятия для детей.

"Наш город славен космосом. Не зря его называют колыбелью ракетной техники: здесь она зарождалась. В Петропавловской крепости существует музей Валентина Петровича Глушко, где он начал разрабатывать первые жидкостные ракетные двигатели. Именно его двигатели вывели в космос первый в мире искусственный спутник, а потом и Гагарина, и сейчас выводят в космос наших космонавтов и спутники", - сказал Член бюро Президиума Федерации космонавтики России и первый вице-президент Северо-Западной межрегиональной общественной организации Федерации космонавтики Российской Федерации, почетный академик Российской академии космонавтики имени К. Э. Циолковского Олег Петрович Мухин.

Всемирная неделя космоса - ежегодный праздник, посвященный вкладу космической науки и техники в улучшение благосостояния человека. Праздник воскрешает в памяти такие события, как запуск в СССР первого искусственного спутника Земли 4 октября 1957 года и вступление в силу 10 октября 1967 года Договора о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства.