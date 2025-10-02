Мишустин спросил у Абрамченко и Кравцова, какой была их школьная форма

В частности, зампредседателя Госдумы сообщила, что носила праздничный белый фартук

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, осматривая выставку в честь Дня СПО, остановился у стенда со школьной формой и поинтересовался у главы Минпросвещения России Сергея Кравцова и зампредседателя Госдумы Виктории Абрамченко, была ли у них такая школьная форма.

"Сергей [Сергеевич], у вас была такая форма?" - обратился Мишустин к Кравцову.

"У меня была чуть-чуть другая форма. Она уже была чуть посовременнее. А это форма 1940-х годов", - ответил министр.

"Такую форму я помню. Виктория Валериевна, а у вас был такой фартук?" - поинтересовался Мишустин у Абрамченко.

"Праздничный белый", - ответила зампредседателя Госдумы.