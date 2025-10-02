Чекунков: число уезжающих после школы на Дальнем Востоке сократилось вдвое

Глава Минвостокразвития отметил, что также в три раза вырос поток абитуриентов из других регионов на Дальний Восток

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Процент молодых людей, которые уезжают после школы с Дальнего Востока, снизился в два раза. Об этом сообщила пресс-служба Минвостокразвития.

"Студенты поехали на Дальний Восток, но и местные стали поступать дома: в два раза снизился процент тех, кто уезжает после школы из Дальнего Востока, и это позитивный тренд", - сказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

Министр отметил, что в три раза вырос поток абитуриентов из других регионов на Дальний Восток. "Сейчас уже 10% студентов в дальневосточных вузах - из других регионов. За счет чего? Мы планомерно три года подряд финансируем университеты, они выбрали свои ниши, свои стратегические программы развития - все, что может обеспечить тот самый поворот на восток. Люди это хорошо понимают и хотят быть ближе к этим процессам", - сказал министр.

Он добавил, что в 2024 году дальневосточников стало больше на 24 тыс. человек.