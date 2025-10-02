Колесо обозрения "Солнце Москвы" покажет инсталляцию в честь Дня учителя

В течение трех дней на площадке будет работать креативная фотозона

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Световую инсталляцию в желто-оранжевых цветах представят на колесе обозрения "Солнце Москвы" по случаю Дня учителя, сообщили ТАСС в пресс-службе аттракциона.

"Особенным событием станет премьера уникальной световой инсталляции на колесе обозрения, которая состоится 3 октября в 19:00", - рассказали в пресс-службе.

Там уточнили, что инсталляцию можно будет наблюдать с 3 по 5 октября с 19:00 до 22:00. Кроме того, в течение трех дней на площадке будет работать креативная фотозона, где у гостей будет возможность не только сделать фотографии на память, но и написать слова благодарности и пожелания учителям.