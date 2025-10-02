В ДНР в Шахтерске реконструируют водонасосную станцию в 2026 году

В порядок приведут не менее 16 объектов коммунальной и социальной инфраструктуры

Редакция сайта ТАСС

ХАБАРОВСК, 2 октября. /ТАСС/. Работы по реконструкции водонасосной станции в городе Шахтерске Донецкой Народной Республики планируют начать в 2026 году, завершить к концу следующего года. Об этом сообщил ТАСС председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик в ходе рабочей поездки в ДНР.

По поручению президента России Владимира Путина в 2022 году субъекты взяли шефство над муниципальными образованиями на территориях, вошедших в состав страны. Шахтерский городской округ ДНР закреплен за Сахалинской областью.

"Реконструкцию водонасосной станции "Южная" планируем начать в 2026 году, закончить работы к концу 2026 года", - сказал Белик.

В условиях Донбасса, который в силу природных особенностей испытывает постоянный дефицит воды, это важнейший объект. Станция, обеспечивающая водой все население Шахтерска, построена в середине 70-х годов прошлого века. Оборудование давно изношено. Будет готовиться смета для реконструкции объекта.

Всего в будущем году, по информации правительства Сахалинской области, будет приведено в порядок не менее 16 объектов коммунальной и социальной инфраструктуры. "В приоритете, как и прежде, коммунальная инфраструктура, а также школы. Продолжим делать дороги. Впервые займемся ремонтом объектов здравоохранения. Приведем в порядок кровли на зданиях хирургического, перинатального и детского инфекционного отделений районной больницы", - сказал Белик.

Ремонт планируется в средней школе №19, где учатся 600 детей. В предыдущие годы при поддержке Сахалинской области учебное заведение получило новый фасад, входную группу, окна. В здании обновили пищеблок. В дальнейшем сахалинцы займутся ремонтом спортзала и лестничных пролетов. Войдет в список объектов следующего года и школа № 2. Здание повреждено в том числе в результате боевых действий. Близкие взрывы несколько раз выбивали окна. Недавно рядом со школой рухнул дрон с бомбой. Осколки до сих пор можно найти в стенах. В первую очередь в порядок в здании приведут полы. Будет также отремонтирован спортивный зал, для него закупят необходимое оборудование.

В этом году специалисты из Сахалинской области вели работы на 44 объектах. Ремонтировали кровли многоквартирных домов, школ и детских садов, укладывали твердое покрытие на дорогах, обустраивали уличное освещение.