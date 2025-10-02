Сбои в работе GPS могут отмечаться двое суток на западе ФРГ "из-за мер безопасности"

Источник в авиадиспетчерских службах Берлина ранее сообщал, что помехи в работе GPS могли отмечаться как в самой столице ФРГ, так и ее окрестностях

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Сбои в работе системы GPS могут отмечаться в ближайшие двое суток на западе Германии "из-за мер безопасности". Об этом ТАСС сообщили в диспетчерской службе района полетной информации "Мюнхен", отвечающей за воздушный трафик в этом регионе ФРГ.

"Со второй половины сегодняшнего дня и вплоть до второй половины дня субботы, 4 октября, возможны помехи в работе системы GPS в радиусе примерно 130 морских миль (240 километров) от города Саарбрюкен", - сказал собеседник агентства. Он не уточнил, о каких мерах безопасности идет речь и кем они были введены, однако отметил, что предупреждение вступает в силу в 13:00 по всемирному времени (16:00 мск) и уже доведено до сведения всех пользователей воздушного пространства.

Ранее источник в авиадиспетчерских службах Берлина сообщал ТАСС, что помехи в работе GPS могли отмечаться во вторник и среду на текущей неделе также "из-за мер безопасности" как в самой столице ФРГ, так и ее окрестностях. Тогда характер мер безопасности и причину их введения собеседник агентства тоже не пояснил.

До этого авиационные службы пяти стран балтийского региона уже предупредили о возможных сбоях в работе GPS. Речь идет о Финляндии, Швеции, Литве, Латвии и Эстонии. Все воздушные суда, которые входят в воздушное пространство этих стран, предупреждают, что не исключена некорректная работа GPS, и просят экипажи докладывать диспетчерам обо всех случаях пропадания сигнала или поступающих неправильных данных. Позднее в авиадиспетчерской службе Лондона ТАСС сообщили, что сигнал GPS может подавляться на протяжении 12 дней в одном из районов на северо-востоке Великобритании в дневные часы.