Воробьев: обновленный роддом в Химках сможет проводить до 2 тыс. родов в год

Губернатор добавил, что в роддоме предусмотрены три раздельных приемных отделения - для беременных, рожениц и гинекологических пациенток

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Химкинский роддом, начавший работу после проведения капитального ремонта, ежегодно сможет проводить до 2 тыс. родов в год. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев по итогу посещения обновленного медучреждения.

"Сегодня мы в Химках, где после капитального ремонта открылся роддом. Теперь это современный акушерский стационар на 102 койки, с передовым оборудованием и командой квалифицированных медиков. Сюда смогут обращаться не только жительницы Химок, но и мамы из Лобни, Долгопрудного, Мытищ, а также соседних районов Москвы. Новый роддом рассчитан на 2 тыс. родов в год", - написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор добавил, что в роддоме предусмотрены три раздельных приемных отделения - для беременных, рожениц и гинекологических пациенток. Кроме того, появилось отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных с современными транспортными боксами, ИВЛ, 3D-УЗИ и аргоноплазменным коагулятором.

"Каждый год в Подмосковье рождается более 70 тыс. малышей. Наша задача - продолжать развивать систему родовспоможения, создавать максимально комфортные условия для будущих мам", - подчеркнул Воробьев.

Он отметил, что в регионе ведется активная работа по строительству новых медицинских учреждений и ремонту действующих. В частности, в 2027 году к открытию запланирован новый корпус Видновского перинатального центра. Кроме того, до 2030 года будут отремонтированы роддома в Дмитрове, Королеве, Серпухове.