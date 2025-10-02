КС защитил права добросовестных приобретателей жилья в Крыму

Нарушение стандартов добросовестности устанавливается судом на основе совокупности обстоятельств конкретного дела, пояснили в пресс-службе Конституционного суда Российской Федерации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 октября. /ТАСС/. Конституционный суд Российской Федерации (КС РФ) защитил добросовестных приобретателей недвижимости в Крыму при последующем ее включении в перечень имущества, учитываемого как собственность республики, в связи с принадлежностью на 24 февраля 2022 года иностранным государствам и лицам, совершающим недружественные по отношению к России действия. Об этом сообщает пресс-служба КС РФ.

"Оспариваемое постановление Госсовета Республики Крым допускает временной зазор между включением объектов в перечень и 24 февраля 2022 года как датой, по состоянию на которую определяется принадлежность имущества указанным выше лицам. До момента включения такого имущества в перечень оно могло быть отчуждено его собственником. И добросовестный приобретатель мог не иметь разумных оснований, чтобы предвидеть неблагоприятные последствия такой сделки, поэтому прекращение его права собственности не имеет справедливых оснований", - отмечается в пресс-релизе.

Конституционный суд рассмотрел правовой вопрос в связи с жалобой кировчанки, купившей в июне 2022 года в Ялте квартиру. Впоследствии приобретенная женщиной недвижимость была включена в перечень имущества, учитываемого как собственность Республики Крым в связи с принадлежностью по состоянию на 24 февраля 2022 года иностранным государствам и связанным с ними лицам, недружественным по отношению к России.

При обращении в суд с целью признания решения недействительным женщина указала, что на территории недружественных стран никогда не имела недвижимости и банковских счетов, не вступала она и ни в какие гражданские правоотношения с гражданами указанных стран. Кроме того, отмечалось, что на момент покупки недвижимости какие-либо ограничения в отношении собственника квартиры отсутствовали. Суды в признании решения недействительным отказали, в том числе сославшись на то, что доводы о добросовестности при покупке не имеют значения.

Позиция Конституционного суда

Установленное оспариваемыми нормами положение пункта 1 постановления "О вопросах управления собственностью Республики Крым" допускает два толкования: имущество переходит в собственность Республики Крым, если оно принадлежало иностранным государствам или лицам, совершавшим недружественные действия против России по состоянию на 24 февраля 2022 года. Однако допустимо и толкование, при котором принадлежность сохраняется и после этой даты.

Оспариваемые положения допускают временной зазор между включением объектов в перечень и 24 февраля 2022. До включения в перечень имущество могло быть отчуждено, и добросовестный приобретатель не мог иметь разумных оснований, чтобы предвидеть неблагоприятные последствия такой сделки, поэтому прекращение его права собственности не имеет справедливых оснований.

Неосмотрительность покупателя может быть установлена фактом включения имущества в перечень на момент покупки или широкой известностью недружественных действий отчуждателя против интересов России до внесения в перечень. "Нарушение стандартов добросовестности устанавливается судом на основе всей совокупности обстоятельств конкретного дела", - пояснили в пресс-службе.

Дело заявительницы подлежит пересмотру.