Языковые активисты устроили "обыск" на рынке Киева для изъятия книг на русском

Продажу русскоязычных произведений активисты назвали "подрывом национальной безопасности Украины" и призвали сдать их на утилизацию

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Языковые активисты пришли на книжный рынок в районе Почайны (прежнее название Петровка) в Киеве и опечатали все магазины, в которых продавались русскоязычные книги и пластинки с российской музыкой. Об этом сообщило издание "Страна".

Как следует из опубликованного видео, несколько украинских активистов демонстративно пришли на рынок в противочумных костюмах. В поисках русскоязычной литературы они требовали от продавцов сдавать книги на русском, опечатывали лентой магазины и павильоны.

Продажу русскоязычных книг активисты назвали "подрывом национальной безопасности Украины" и призвали сдать их на утилизацию. При этом многие продавцы вступили в прямое противостояние с языковыми активистами, заявив, что те "занимаются бредом".

В конце сентября языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская признала, что в стране увеличивается количество граждан, говорящих на русском языке. При этом ранее она также заявила, что введение языковых патрулей по контролю за украинцами может привести к дестабилизации общества.

На Украине с 2014 года проводится курс на открытое вытеснение русского языка. В 2019 году был принят закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который значительно ограничил возможность использования в стране русского и языков национальных меньшинств. Власти на местах ввели полный запрет на русскоязычные произведения искусства, книги, фильмы, спектакли, песни, запрещают изучение русского языка в школах и вузах, а также требуют, чтобы школьники во время перемен общались только на украинском. При этом граждане страны продолжают широко использовать русский язык в повседневной жизни, что постоянно становится поводом для конфликтов.