Вернувшийся из плена военный ВС РФ прочитал стихотворение для своей матери

Боец отметил, что настроение у него отличное и он хочет поскорее "добраться до России"

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Один из российских военнослужащих, вернувшийся в рамках обмена пленными между Россией и Украиной, прочитал стихотворение, которое написал для своей матери. Соответствующее видео есть в распоряжении ТАСС.

Ранее в военном ведомстве сообщили, что Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле 185 на 185.

"Настроение отличное, добраться бы до России, маме позвонить - самое главное. Сказать, как сильно я люблю. А так, все хорошо. Ну и врачебную комиссию надо [пройти], получил ранения. Все отлично! Слава России! [Первым делом, когда вернусь домой,] маме подарю цветы и прочитаю стих, который для нее написал", - сказал военнослужащий.

Далее он на камеру прочитал соответствующее стихотворение.