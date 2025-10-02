Вернувшийся из плена военный ВС РФ прочитал стихотворение для своей матери
Редакция сайта ТАСС
14:08
МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Один из российских военнослужащих, вернувшийся в рамках обмена пленными между Россией и Украиной, прочитал стихотворение, которое написал для своей матери. Соответствующее видео есть в распоряжении ТАСС.
Ранее в военном ведомстве сообщили, что Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле 185 на 185.
"Настроение отличное, добраться бы до России, маме позвонить - самое главное. Сказать, как сильно я люблю. А так, все хорошо. Ну и врачебную комиссию надо [пройти], получил ранения. Все отлично! Слава России! [Первым делом, когда вернусь домой,] маме подарю цветы и прочитаю стих, который для нее написал", - сказал военнослужащий.
Далее он на камеру прочитал соответствующее стихотворение.