В РУДН открылся Научно-клинический центр социально-медицинского патронажа

Это первый в стране опыт объединения в одном месте научно-исследовательских и практических компетенций

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Научно-клинический центр социально-медицинского патронажа начал работу в Российском университете дружбы народов (РУДН) имени Патриса Лумумбы. Об этом ТАСС сообщил ректор университета Олег Ястребов.

"Центр создан летом этого года в соответствии с соглашением между РУДН и Институтом демографической политики имени Д. И. Менделеева. Сейчас завершен подготовительный этап работ, и центр приступил к практической деятельности. Это первый в стране опыт объединения в одном месте научно-исследовательских и практических компетенций по теме социально-медицинского патронажа", - рассказал ректор.

По его словам, сотрудники центра - врачи-исследователи, которые будут анализировать национальный и международный опыт работы патронажа с различными группами населения, а также применять его в практической работе университета и университетской клиники. Центр также планирует методологически поддерживать и развивать сотрудничество Института демографической политики имени Д. И. Менделеева с регионами России, предприятиями реального сектора экономики и другими вузами страны.

Как выяснил ТАСС, технологии патронажа уже активно используются в Центральном федеральном округе, в МГУ имени М. В. Ломоносова, НИУ "Высшая школа экономики", Тамбовском университете имени Г. Р. Державина, а также на крупных предприятиях, таких как группа "Дело" и "Сибирский деловой союз". В настоящее время в программе патронажа участвуют около 500 тыс. человек.

"К сегодняшнему дню по теме патронажа уже накоплен огромный эмпирической материал, который пока не получил должного научного осмысления, никак не сопровождается методологически на системной уровне. Мы надеемся, что работа нового центра РУДН закрепит за нашим университетом и за Россией приоритеты в этой чрезвычайно интересной области знания", - сказал Ястребов.