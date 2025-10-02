Отряд "ЛизаАлерт" начал использовать нейросети для поиска пропавших

Координатор поисков Григорий Сергеев подчеркнул, что все временные этапы надо максимально сокращать

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" стал применять нейросети для поиска пропавших без вести. Об этом ТАСС рассказал председатель поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт", координатор поисков Григорий Сергеев.

"Нейросети помогают нам при работе с беспилотниками - наша система организации поисковых мероприятий связывает одновременно людей в разных регионах, и они могут заниматься одной деятельностью совместно. Все это приводит к соответствующим результатам. Мы учимся, мы постоянно тренируем наших ребят и совершенствуем методики", - подчеркнул он.

Главной задачей поисково-спасательный отряд ставит перед собой быстрый поиск пропавших, для которого необходимо сокращать время с момента пропажи любой ценой. "На нашей эмблеме отряда изображены часы - они являются нашей главной трудностью. Мы всегда боремся с убегающим временем, - отметил Сергеев. - Это время поздней заявки, по причине того, что родственники не до конца серьезно воспринимали проблему. Это время нашего анализа заявки, подготовки к поиску, выезд на него. Это время дороги до места, где, собственно, происходит поиск".

Председатель отряда подчеркнул, что все временные этапы надо максимально сокращать. "Одновременно с этим мы применяем все возможные технологии. Если существует какая-то новая технология, которая может помочь нам в поисках, мы обязательно ее пробуем. Отряд всегда находится на срезе технического прогресса", - заключил собеседник агентства.