В Москве бетонный завод закрыли на 70 суток из-за повышенного уровня шума

Устранение нарушений находится на контроле в территориальном отделе управления Роспотребнадзора по Москве

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Специалисты приостановили деятельность бетонного завода на северо-востоке Москвы из-за повышенного уровня шума и загрязнения воздуха в близлежащих квартирах. Об этом сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

"В территориальный отдел управления Роспотребнадзора по г. Москве в Северо-Восточном административном округе г. Москвы в июле 2025 года поступило более 30 обращений граждан об ухудшении условий проживания в жилых домах в связи с деятельностью бетонного завода по адресу: г. Москва, проезд Добролюбова, д. 8А стр. 3, стр. 5. <...> Суд признал юридическое лицо ООО "Бетонстрой" виновным в совершении административного правонарушения по ст. 6.4 КоАП РФ и назначил административное наказание в виде приостановления деятельности сроком на 70 суток", - говорится в публикации.

Отмечается, что в ходе проверки специалисты установили следующие нарушения санитарных норм на предприятии: превышение допустимых эквивалентных уровней шума в ночное время суток, программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и проведением санитарно-противоэпидемических мероприятий на предприятии разработана без учета всех необходимых критериев, программа не содержит мероприятий по установлению санитарно-защитной зоны, проведению лабораторных исследований на границе санитарно-защитной зоны с учетом характеристик производственных процессов.

В ведомстве добавили, что устранение нарушений находится на контроле в территориальном отделе управления Роспотребнадзора по Москве в СВАО.