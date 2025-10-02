"Вечерняя Москва": прощание с главредом Куприяновым пройдет 5 октября

Прощание состоится в большом зале похоронного дома "Троекурова"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Прощание с главным редактором газеты "Вечерняя Москва" Александром Куприяновым пройдет в воскресенье, 5 октября. Об этом сообщается в публикации на официальном сайте газеты.

"Прощание с главным редактором газеты "Вечерняя Москва" Александром Куприяновым пройдет в воскресенье, 5 октября, в 11:00 в большом зале похоронного дома "Троекурово", - отмечается в публикации.