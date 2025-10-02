Иск "Союзмультфильма" о защите авторских прав на крокодила Гену удовлетворили

Процесс завершился примирением сторон

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Таганский суд Москвы удовлетворил иск киностудии "Союзмультфильм" к физическому лицу из-за нарушения авторских прав на изображение крокодила Гены. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил требование киностудии "Союзмультфильм" к Гусеву С. Н. о компенсации за нарушение исключительных авторских прав на изображение крокодила Гены", - сказано в сообщении.

В марте 2025 года Арбитражный суд Республики Татарстан зарегистрировал исковое заявление трех юридических лиц - АО "Киностудия "Союзмультфильм" (Москва), ООО "Союзмультфильм" (Москва) и АО "Киностудия "Союзмультфильм" (Нижний Новгород) - к муниципальному бюджетному учреждению культуры "Казанская городская филармония". Истцы требовали взыскать с ответчика 200 тыс. руб. Поводом послужили нарушения авторских прав на изображения Чебурашки и крокодила Гены. Процесс завершился примирением сторон.