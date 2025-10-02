На Кубани свыше 60 медучреждений получили новое оборудование в 2025 г.

Среди новой техники - аппараты для ультразвуковой и электротерапии, применяемые в лечении заболеваний суставов, кожи, патологий уха, горла и носа

КРАСНОДАР, 2 октября. /ТАСС/. Более 60 медучреждений Краснодарского края получили свыше 550 единиц нового оборудования для физиотерапии и реабилитации в 2025 году. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.

"Больницы и поликлиники края в 2025 г. получили более 550 единиц оборудования для физиотерапии и реабилитации. Современные аппараты для медучреждений приобрели в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта

"Продолжительная и активная жизнь", - отметили в министерстве.

Среди нового оборудования - аппараты для ультразвуковой и электротерапии, применяемые в лечении заболеваний суставов, кожи, патологий уха, горла и носа. Также закупили тренажеры для разработки пальцев, кистей, тазобедренных и коленных суставов, которые позволяют ускорить процесс восстановления пациентов, перенесших неврологические заболевания и травмы.

В минздраве подчеркнули, что поставки оборудования охватили как районные, так и городские больницы и поликлиники. Всего в рамках региональной программы модернизации в 2025 году для медучреждений края закупили более 1,5 тыс. единиц современного лабораторного, диагностического, анестезиологического и физиотерапевтического оборудования.

"Поступление современного медицинского оборудования в медучреждения региона направлено на улучшение диагностики, лечения и реабилитационных мероприятий. Это способствует повышению уровня оказания медицинских услуг населению и улучшению общего состояния здоровья жителей края", - прокомментировали ТАСС в администрации региона.