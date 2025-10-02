Обнаруженный след ребенка не помог найти пропавшую под Красноярском семью

Супруги и их пятилетняя дочь провели в тайге уже четыре ночи

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Следы ребенка, замеченные во время поиска пропавшей под Красноярском семьи, не привели к ее обнаружению. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" в Красноярском крае.

Читайте также

Холод опаснее медведей. Под Красноярском ищут пропавшую семью туристов

Ранее в четверг гид по Кутурчинскому белогорью Наталья Мерецкая, помогающая "ЛизаАлерт" с поисками семьи, сообщила ТАСС об обнаружении следа ребенка на снегу.

"На данный момент найден маленький по размеру след, цепочка следов отработана и никуда не привела", - сообщили в поисковом отряде.

Супруги и их пятилетняя дочь провели в тайге уже четыре ночи, в туристический поход в урочище "Буратинка" в окрестностях поселка Кутурчин они отправились 28 сентября.

На месте поиска работают более 80 человек, вертолет и самолет Вертолетного поисково-спасательного отряда "Ангел", к поискам подключена санавиация. Спасатели используют беспилотные летательные аппараты.