Во Франции 185 тыс. человек вышли на демонстрации профсоюзов 2 октября

Профсоюзы требуют от правительства отказаться от предложенного прежними властями проекта бюджета и планов по заморозке на год уровня пенсий, соцвыплат и зарплат в госсекторе, а также "налоговой справедливости"

ПАРИЖ, 2 октября. /ТАСС/. Число участников демонстраций профсоюзов, организованных по всей Франции в четверг, достигло 185 тыс. человек, из них 24 тыс. вышли на марш в Париже. Об этом сообщила официальный представитель полиции Франции Агата Фуко в эфире телеканала LCI.

Она уточнила, что в общей сложности по стране было организовано 300 различных акций, из которых 250 - демонстрации, а остальные 50 - попытки заблокировать различные объекты. В зоне ответственности полиции по всей стране за вандализм или же насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов были задержаны 14 человек, 4 задержания было произведено в Париже. Данных по задержанным жандармерией пока нет. Для охраны порядка в течение дня было задействовано 76 тыс. полицейских и жандармов.

Профсоюз CGT со своей стороны приводит существенно более высокие показатели участия в манифестациях, заявляя о 600 тыс. протестующих. Это, впрочем, все равно значительно меньше, чем наблюдалось в ходе предыдущего дня забастовок и протестов 18 сентября - тогда CGT заявлял о 1 млн демонстрантов, тогда как в МВД насчитали только 500 тыс. В целом же манифестации 2 октября прошли гораздо спокойнее, чем 10 или 18 сентября, в крупных городах не было зафиксировано серьезных происшествий и масштабных стычек с полицией.

19 сентября ведущие профсоюзы Франции выдвинули ультиматум правительству, пообещав продолжить забастовки, если не будут выполнены их требования. Профсоюзы требуют от правительства отказаться от предложенного прежними властями проекта бюджета и планов по заморозке на год уровня пенсий, соцвыплат и зарплат в госсекторе. Они также выступают против сокращения 3 тыс. государственных служащих, реформы системы выплат по безработице и повышения пенсионного возраста до 64 лет. Кроме того, они требуют "налоговой справедливости" за счет введения инструментов, позволяющих взимать налоги с дорогой недвижимости и высоких доходов, и за счет ограничения выплат дивидендов акционерам.

24 сентября лидеры ведущих профсоюзов Франции встретились с премьер-министром Себастьеном Лекорню, чтобы обсудить возможность исполнения выдвинутых требований, однако не смогли прийти к соглашению. После этого они пообещали провести забастовки и акции протеста 2 октября.