На Кубани увеличат в 6 раз площадь сева под озимый горох

В Минсельхозе региона подчеркнули ценность этой культуры для повышения плодородия почв

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 2 октября. /ТАСС/. Посевные площади под озимый горох в Краснодарском крае в текущем году планируется увеличить в 5,8 раза - до 8,7 тыс. га против 1,5 тыс. га в 2024 году. Рост показателя демонстрирует повышение интереса аграриев к этой культуре, сообщили ТАСС в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона.

"Постепенно у аграриев края повышается интерес к такой культуре, как озимый горох. В 2024 году озимого гороха было посеяно 1,5 тыс. га, в текущем его площадь планируется увеличить уже до 8,7 тыс. га", - отметили в ведомстве.

В Минсельхозе подчеркнули ценность этой культуры для повышения плодородия почв.

"Увеличение площадей под озимым горохом - это инвестиция в плодородие. Он обогащает почву азотом, является хорошим предшественником, что в перспективе скажется на урожае и рентабельности производства", - добавили в министерстве.

Как сообщалось, общая площадь под озимые культуры в Краснодарском крае сохраняется на уровне 1,8 млн га. Основная часть посевов традиционно отводится под озимую пшеницу (1,62 тыс. га) и озимый ячмень (168,8 тыс. га). Аграрии региона уже приступили к осенней посевной кампании.