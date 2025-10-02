Украинские прокуроры через суды подтвердили свои группы инвалидности, полученные нечестно

В числе победителей заместитель руководителя Тернопольской окружной прокуратуры Андрей Придруга

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Украинские прокуроры, оформившие себе группы инвалидности нечестным способом, смогли подтвердить их через суды. Об этом рассказали ТАСС в российских силовых структурах.

"Прокуроры из разных уголков Украины, потерявшие группы инвалидности после прошлогоднего скандала, через суды переиграли ситуацию в свою пользу. В числе победителей заместитель руководителя Тернопольской окружной прокуратуры Андрей Придруга. В мае 2021 года он оформил III группу инвалидности пожизненно. Что интересно, проблемы со здоровьем у правоохранителя совпали с повышением по службе - первые пенсионные выплаты задекларированы в 2020 году, когда он из Черткова переехал в Тернополь, где занял должность заместителя руководителя местной прокуратуры", - сказал собеседник агентства.