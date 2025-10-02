Смоленская область отметила 85-летие системы среднего профобразования

СМОЛЕНСК, 2 октября. /ТАСС/. Торжественное мероприятие, посвященное 85-летию системы среднего профессионального образования (СПО) в России, состоялось в Смоленске. Об этом сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем Telegram-канале.

"Система среднего профессионального образования - основа подготовки кадров. Ее главная задача - воспитать настоящих мастеров, востребованных на рынке труда", - отметил Анохин.

Губернатор подчеркнул, что в регионе уделяется особое внимание развитию СПО. Благодаря федеральному проекту "Профессионалитет" в Смоленской области создано пять современных кластеров: строительный, медицинский, машиностроительный, химический и сельскохозяйственный. В следующем году планируется открытие педагогического кластера.

По словам Анохина, ведется работа по обновлению материально-технической базы учебных заведений, модернизируются учебные корпуса и общежития.

В настоящее время в колледжах, техникумах и академиях Смоленской области обучаются более 22 тыс. студентов, из них 2,7 тыс. заключили целевые договоры. В системе СПО заняты свыше 1,1 тыс. преподавателей и мастеров производственного обучения.

В ходе торжественного мероприятия Анохин вручил почетные грамоты Министерства просвещения РФ и почетные грамоты правительства Смоленской области.