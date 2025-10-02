Мединский: Центральный дом литераторов должен стать родным для всех писателей

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Центральный дом литератора должен стать родным для всех писателей, где можно проводить не только презентации книг и встречи с коллегами, но и отмечать праздники. Таким мнением с журналистами поделился глава Союза писателей России (СПР) Владимир Мединский.

"У нас радостная, но ответственная новость - к нам вернулся легендарный ЦДЛ. Теперь он официально является домом Союза писателей России. Он состоит из двух частей: из части исторической, где находятся известный ресторан ЦДЛ и клуб, и части современной, где находимся мы с вами. <…> Надо сделать так, чтобы этот дом был родным для всех писателей - членов СПР, чтобы они приходили сюда с удовольствием, проводили презентации своих книг, встречались с коллегами, искали творческое вдохновение здесь, отмечали дни рождения, праздники, выход новых книг, творческие победы, рождение детей, свадьбы и так - всю жизнь", - сказал Мединский перед заседанием расширенного секретариата СПР по обсуждению стратегии и планов развития ЦДЛ в новых условиях.

В свою очередь народный артист РФ член правления Союза писателей Карен Шахназаров отметил, что в советские годы ЦДЛ был практически культурным центром, куда, однако, было очень непросто попасть. "Сейчас создать такой центр, который притягивал бы творческих людей, связанных с литературой, будет очень сложно. Но, во всяком случае, понимание как это сделать, есть, и понимание, что это непростая задача. Это самое главное, чтобы все действовали консолидировано", - сказал Шахназаров журналистам.

Гендиректор Российской государственной библиотеки, член правления СПР Вадим Дуда отметил, что сейчас одна из главных задач - вернуть ЦДЛ "былую славу", сделав из дома литераторов новый центр притяжения. "Очень хочется, чтобы эта легенда, в которую было так сложно попасть в советские годы, опять появилась как значимая точка на карте Москвы. Уверен, что у нас это получится. ЦДЛ точно станет менее закрытым. Сейчас не те времена, когда нужно отгораживаться от общества", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Помимо обсуждения планов по развитию ЦДЛ в ходе заседания прошла презентация нового сайта Союза писателей России, а также обсуждение планов празднования 200-летия со дня рождения Льва Толстого. Кроме того, членские билеты СПР нового образца получили Святослав Рыбас, Юрий Козлов и Светлана Василенко.