В Чечне более 100 спортсменов приняли участие в соревнованиях по парашютному спорту

Участники будут состязаться в дисциплине "точность приземления"

Редакция сайта ТАСС

© Таисия Боршигова/ ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 2 октября. /ТАСС/. Международные соревнования и финал Кубка России по парашютному спорту стартовали в Чеченской Республике с участием более 100 спортсменов из России, Казахстана и Белоруссии. Они проходят на территории Российского университета спецназа имени Владимира Путина, передает корреспондент ТАСС.

"В этом году у нас рекордное количество участников. Более 110 парашютистов всего. География очень широкая: спортсмены из Магадана, Волгограда, Юга России, центральной части, Урала, Сибири. Все сильнейшие спортсмены России, Белоруссии и Казахстана собрались здесь, чтобы в конце сезона определить, кто же из них сильнейший", - рассказал ТАСС главный тренер сборной России по парашютному спорту и главный судья соревнований Вадим Ниязов.

Участники будут состязаться в дисциплине "точность приземления". Финал Кубка России пройдет в дисциплинах купольного пилотирования, включая многоборье, дальность, точность и скорость.