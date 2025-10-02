В Мурманской области более чем в четыре раза сократился дефицит медицинских работников

Заместитель губернатора области Александра Кондаурова отметила, что в соответствии с региональным планом "На Севере - жить!" до 2030 года в области планируется на 100% закрыть кадровую потребность в педагогах и медиках

МУРМАНСК, 2 октября. /ТАСС/. Комплексная работа проекта "Курс на Север" и Министерства здравоохранения Мурманской области позволила более чем в четыре раза сократить кадровый дефицит по самым востребованным специальностям - врачам и среднему медицинскому персоналу. В этой связке проект "Курс на Север" занимается привлечением квалифицированных специалистов из других регионов, а кадровый центр Минздрава области - адаптацией и созданием комфортных условий для работы, в том числе и местных сотрудников, сообщила ТАСС заместитель губернатора Мурманской области Александра Кондаурова.

"Проект "Курс на Север" начал работу с кадровым центром Министерства здравоохранения Мурманской области в марте 2025 года. Ежемесячно они делятся с нами статистикой и на момент начала сотрудничества в регионе была острая потребность в специалистах. По последним данным, полученным в сентябре, дефицит врачей сократился на 75%, а среднего медицинского персонала - на 80%", - отметила Александра Кондаурова.

Она также отметила, что в соответствии с региональным планом "На Севере - жить!" до 2030 года в Мурманской области планируется на 100% закрыть кадровую потребность региона в педагогах и медиках. Всего за время работы проекта "Курс на Север" в Мурманскую область переехали 752 человека, из них 459 специалистов, а остальные - члены их семей.

О проекте

"Курс на Север" - это проект, запущенный в мае 2023 года по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса для привлечения перспективных специалистов и студентов, готовых развивать свои карьерные возможности на Севере. Команда проекта оказывает всестороннюю поддержку при переезде и трудоустройстве, начиная с поиска вакансии и заканчивая полной адаптацией на новом месте. Проект помогает специалистам из разных регионов России найти подходящие вакансии и уверенно обосноваться в Мурманской области. В рамках программы предусмотрены консультации, помощь с релокацией и информирование о различных мерах поддержки на всех этапах адаптации. Это позволяет сделать переезд в Заполярье простым и комфортным для новых участников.