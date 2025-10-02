В Светлогорске открылся Всероссийский телевизионный конкурс "ТЭФИ-Регион"

В мероприятии принимают участие 629 работ из 82-х городов и населенных пунктов

СВЕТЛОГОРСК /Калининградская область/, 2 октября. / ТАСС/. Торжественная церемония открытия первого этапа XXIV Всероссийского телевизионного конкурса "ТЭФИ-Регион" 2025 состоялась в Светлогорске Калининградской области. Город-курорт на российской Балтике принял соискателей на награды в 18 номинациях этого масштабного творческого состязания, финалисты которых будут определены жюри по итогам первого этапа конкурса, сообщили ТАСС в его оргкомитете.

На открытии Всероссийского телевизионного конкурса "ТЭФИ-Регион" 2025 в Светлогорске участников конкурса, журналистов-телевизионщиков из самых разных городов страны приветствовали президент Академии российского телевидения Михаил Швыдкой и генеральный директор Академии российского телевидения Этери Левиева, которая представила также членов жюри конкурса.

"Мы рады приветствовать всех в таком прекрасном теплом и красивом городе Калининградской области, в Светлогорске. Видим и отношение руководства области к журналистскому сообществу. Хочу призвать в будущем все же больше обращать внимание на развитие телевизионной журналистики", - сказала Левиева, слова которой привели в оргкомитете.

Швыдкой предостерег всех от деления телевидения в России на патриотическое и непатриотическое. "Не надо делить телевидение на патриотическое и не патриотическое, наше телевидение - всегда патриотическое. Мы живем в разных городах страны и прекрасно осознаем, сколь значима наша страна", - заметил он.

В этом году, сообщили в оргкомитете, в конкурсе "ТЭФИ-Регион" участвует 629 работ из 82-х городов и населенных пунктов. В числе 18 номинаций в этом году - две специальные: "Открываем Россию заново!", которая учреждена Академией российского телевидения и Русским географическим обществом, и "80 лет Победы в Великой Отечественной войне". И именно эти номинации стали лидерами по количеству представленных на конкурс работ - 92 и 80, соответственно.

Мастер-классы и воркшопы

Для участников и гостей конкурса предусмотрена обширная образовательная программа: тренинги, семинары, круглые столы, презентации и другие мероприятия. Мастер-классы откроет Швыдкой. Тема его встречи с конкурсантами - "Идеальное ток-шоу, вызывающее у зрителей приятное послевкусие".

На других мастер-классах опытные коллеги и педагоги поделятся секретами того, как стать востребованным в политконтенте, как разговорить гостя в процессе интервью, поведают о журналистике как о суперсинтетическом виде искусства, расскажут о новых форматах и трендах в мире с учетом региональных возможностей. Типичные ошибки участников конкурса разберут в рамках воркшопа. Состоится круглый стол на актуальную всегда тему "Ответственная журналистика".

В субботу, 4 октября, вечером в Театре эстрады "Янтарь холл" пройдет церемония награждения финалистов XXIV Всероссийского телевизионного конкурса "ТЭФИ-Регион" 2025.

О конкурсе

Организатор конкурса - Фонд "Академия российского телевидения". Конкурс проводится при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Участники конкурса: региональные производители (теле- и кинокомпании, студии, продюсерские центры, объединения и т. п.), региональные телевещатели и редакции программ, имеющие эфирное телевещание, а также вещание посредством спутниковых, кабельных операторов и в сети интернет.

Цель конкурса - поощрение наиболее значимых работ и профессионалов регионального телевидения России. Победители Всероссийского телевизионного конкурса получают приз ТЭФИ - бронзовую статуэтку "Орфей" работы скульптора Эрнста Неизвестного. Финалисты конкурса награждаются дипломами.

ТАСС - генеральный информационный партнер.