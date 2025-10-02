В Дагестане проект гостиничного комплекса получил Гран-при конкурса "Архитавр"

В бюро "godekan" отметили, что эта победа подтверждает конкурентоспособность архитектуры Северного Кавказа на федеральном уровне

Редакция сайта ТАСС

ПЯТИГОРСК, 2 октября. /ТАСС/. Архитектурное бюро "godekan" стало лауреатом Гран-при конкурса "Архитавр", который прошел в рамках XVII форума архитекторов Юга России и Северного Кавказа. Главная награда присуждена за проект гостиничного комплекса "Кара-Койсу", созданного в гармонии с природным ландшафтом Дагестана, сообщили ТАСС в пресс-службе архитектурного бюро.

"Для нас принципиально важно, что проекты, реализуемые в Дагестане, находят признание и за пределами региона. Эта победа подтверждает, что архитектура Северного Кавказа может быть конкурентоспособной и на федеральном уровне", - отметили в бюро "godekan".

В пресс-службе также отметили, что, помимо главного приза, бюро "godekan" получило ряд наград в других номинациях: серебро - за туристско-рекреационный объект Caspian Wave, серебро и бронзу - за проекты жилых комплексов, серебро - за проект торгово-развлекательного центра на ул. Тагиева в Дербенте, а также приз симпатий жюри.

Архитектурное бюро "godekan" специализируется на комплексном проектировании жилых, туристических и коммерческих объектов. Бюро работает в партнерстве с девелоперами, инвесторами и отельерами, создавая проекты, органично вписывающиеся в природный и культурный контекст региона.