В Тульской области расширили стандарт мер поддержки работников с детьми

Речь идет о выплатах при постановке на учет в ранние сроки беременности и на приобретение витаминов и лекарств, компенсация расходов на платные медицинские услуги, дополнительный выходной день для беременных

Редакция сайта ТАСС

© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

ТУЛА, 2 октября. /ТАСС/. Демографический стандарт поддержки работников с детьми в Тульской области расширен для беременных женщин и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

"В Тульской области работодатели поддерживают семьи работников с детьми. <...> Сегодня демографический стандарт был расширен мерами поддержки беременных женщин и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации", - написал он.

Отмечается, что речь идет о выплатах при постановке на учет в ранние сроки беременности и на приобретение витаминов и лекарств, компенсация расходов на платные медицинские услуги, дополнительный выходной день для беременных. А также материальная, юридическая, психологическая помощь семьям в трудной жизненной ситуации.

Губернатор напомнил, что в Год семьи в Тульской области был принят региональный демографический стандарт - сборник лучших практик по созданию условий для оптимального совмещения сотрудниками рабочих и семейных обязанностей, а также для стимулирования рождаемости. В настоящее время стандарт внедрили более 1 тыс. тульских предприятий. В этом году на II Тульском демографическом форуме было предложено дополнить стандарт мерами поддержки беременных женщин.