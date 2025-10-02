Правительство РФ направит средства резервного фонда на выплаты после теракта в Дагестане

Более 7,8 млн рублей будут направлены семьям погибших, более 1,8 млн рублей - гражданам, получившим вред здоровью, а на выплаты людям, утратившим имущество, направят 600 тыс. рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Правительство РФ направит более 10 млн рублей из резервного фонда на компенсационные выплаты после теракта в Дагестане 2024 года. Об этом сообщается в распоряжении правительства, опубликованном на официальном портале правовой информации.

"Выделить в 2025 году МЧС России в целях предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету Республики Дагестан на финансовое обеспечение осуществления компенсационных выплат физическим и юридическим лицам на территориях гг. Махачкалы и Дербента Республики Дагестан <…> бюджетные ассигнования в размере 10 318,5 тыс. рублей из резервного фонда правительства Российской Федерации", - говорится в документе.

Отмечается, что выплаты предназначены для возмещения ущерба в результате теракта и для возмещения вреда, причиненного при пресечении теракта 23 и 24 июня 2024 года. Более 7,8 млн рублей будут направлены семьям погибших, более 1,8 млн рублей - гражданам, получившим вред здоровью. На выплаты людям, утратившим имущество, направят 600 тыс. рублей.

23 июня 2024 года группа террористов напала на два православных храма и две синагоги в Дербенте и Махачкале. Среди жертв и пострадавших были представители правоохранительных органов и гражданские лица. По данным Национального антитеррористического комитета, были нейтрализованы пятеро нападавших боевиков. Возбуждено уголовное дело по статьям о теракте, незаконном приобретении, хранении и перевозке, а также о хищении огнестрельного оружия.